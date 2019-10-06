Стали известны детали жуткой аварии в столичном секторе Ботаника, в результате которой пострадали 12 человек

Стали известны детали жуткой аварии в столичном секторе Ботаника, в результате которой пострадали 12 человек

12 человек пострадали в результате серьёзной аварии, произошедшей вчера на бульваре Дачия столичного сектора Ботаника. Один из автомобилей превратился в груду металла.

По данным полиции, обе машины ехали по бульвару Дачия в противоположных направлениях. Один из водителей свернул в сторону Новобачойской улицы, но не убедился в безопасности манёвра, в результате чего столкнулся со вторым автомобилем.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

– В больницу были доставлены 12 человек. Четверо, среди которых и 8-летний ребёнок, находились в одном автомобиле, а 8 – во втором, – сообщил офицер уголовного розыска.  

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