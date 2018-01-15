Стали известны детали внезапной смерти 4-месячного ребенка в Сороках

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной кончины 4-месячной девочки стала прививка.

Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства. По информации источника, согласно предварительным результатам медицинско-судебной экспертизы, был поставлен диагноз “Синдром внезапной детской смерти”.

Окончательный диагноз и причина летального исхода младенца будут выявлены после проведения всех лабораторных исследований. Вместе с тем, Минздрав отмечает, что смерть ребенка наступила не в результате введения прививки.

Ранее стало известно, что 4-месячная девочка в Сороках скончалась при неизвестных обстоятельствах.