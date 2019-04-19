Стали известны детали смерти заболевшего чесоткой подростка: бабушке умершего грозит 3 года тюрьмы

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После того, как 16-летний мальчик из Кагула скончался в результате лечения, назначенного бабушкой без предварительной консультации с врачом, полиция возбудила уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Если суд признает бабушку погибшего виновной, то ей грозит до 3 лет тюрьмы.

Согласно полученной информации, органы правопорядка ждут окончательных результатов вскрытия, которые помогут установить обстоятельства смерти мальчика. В то же время Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предоставило более подробную информацию по данному делу, пишет publika.md.

– Бабушка намазала ребёнка бензилбензоатом, а на следующий день добавила неизвестный раствор, содержащий серу. Ребёнок пошёл в школу 15 и 16 апреля, а 17 апреля утром был в срочном порядке доставлен в Районную больницу Кагула в тяжёлом состоянии. К сожалению, спустя несколько часов после госпитализации он скончался. Судебная экспертиза установит точную причину смерти, – сообщила пресс-секретарь минздрава Кристина Стратулат.

Стоит отметить, что бензилбензоат – это препарат против чесотки и других эктопаразитозов. Под действием препарата гибель чесоточных клещей наступает через 7-32 минуты, но он не действует на яйца клещей. Препарат противопоказан при повреждениях кожных покровов, в том числе гнойничковые заболевания кожи. Для детей его использование допускается только по рекомендации врача.

Напомним, что 16-летний подросток из Кагула скончался после того, как его бабушка по собственному назначению применила неизвестный препарат для лечения чесотки. После этого мальчик был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам, к сожалению, не удалось его спасти.