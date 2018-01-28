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Стали известны детали нового уголовного дела, возбужденного против Филата

Стали известны детали нового уголовного дела, возбужденного против Филата

Делом экс-премьер-министра страны по-прежнему занимается Антикоррупционная прокуратура. Информацию для телеканала TV8 подтвердил глава учреждения Виорел Морарь. 

По его словам, как и в первом деле, по которому Филату уже был вынесен приговор, во втором идет речь об извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. В частности, он подозревается в получении материальных благ и услуг за исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.

О какой сумме идет речь – не сообщается. Также неизвестно, когда дело будет передано в суд. Окончательное решение зависит от результатов заслушивания свидетелей, а также переданных из-за границы документов.

Влад Филат был задержан 15 октября 2015 года после того, как бизнесмен и примар Оргеева Илан Шор написал на него донос. 27 июня 2016 года Филата приговорили к 9 годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.

 

 

 

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