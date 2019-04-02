Стали доступны переводы в молдавских леях из Италии

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Клиенты MoneyTO в Молдове теперь могут получать денежные переводы из Италии в молдавских леях.

Благодаря этой услуге, больше не нужно тратить время на обмен евро в национальную валюту.

Сеть выдачи британской системы денежных переводов MoneyTO в Молдове — это более 1 600 пунктов по всей стране. Для получения перевода можно обратиться в любой филиал почты или один из 6 крупнейших банков Молдовы: Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, FinComBank, Energbank или Euro Credit Bank.

Отправить деньги онлайн с MoneyTO очень просто. Перевод легко осуществляется с карт Visa и Mastercard на сайте https://www.moneyto.co.uk/ или с помощью мобильного приложения (доступно для скачивания в AppStore и Google Play). Для удобства клиентов, отправляющих деньги своим близким в Молдову, сотрудники MoneyTO говорят на румынском языке. Клиент может получить перевод в леях, евро или долларах уже через 5 минут. MoneyTO предлагает выгодный тариф — 0,49% от общей суммы перевода, минимум 1 евро.

Связаться со службой поддержки MoneyTO можно на сайте www.moneyto.co.uk, по электронной почте management@moneyto.co.uk и по телефону +442032912628.