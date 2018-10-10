Стала известна программа визита Патриарха Кирилла в Молдову

Сегодня утром президент страны Игорь Додон провел встречу с Его Высокопреосвященством, Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром. Стороны обсудили детали подготовки запланированного на 25-28 октября пастырского визита в Молдову Его Святейшества, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, впервые Патриарх Московский и Всея Руси посетит север и юг Молдовы. Предварительная программа визита включает молебен Его Святейшества Патриарха Кирилла в кишиневском Соборе Рождества Христова 25 октября. На следующий день Патриарх посетит город Бендеры, 27 октября – Комрат, а 28-го числа – Бельцы.

– Отметил, что визита Патриарха Кирилла ждет весь православный народ Молдовы. Выразил уверенность в том, что Митрополия Молдовы навсегда сохранит единство с Русской Православной Церковью, – написал Игорь Додон после проведенной встречи.