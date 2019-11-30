Стала известна программа праздничных мероприятий в Кишинёве

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Как сообщают в столичной примэрии, в этом году культурно-художественные мероприятия, посвящённые зимним праздникам, пройдут с 1 декабря 2019 по 15 января 2020 года.

В воскресенье, 1 декабря, состоится торжественное открытие новогодней ёлки. Кроме того, в центре столицы зажгут праздничные огни. Участие в открытии зимних праздников примет генеральный примар Ион Чебан, который вместе с детскими коллективами зажжёт огни на новогодней елке.

Художественные мероприятия на площади Великого Национального Собрания начнутся в 17:00 с показа спектакля. В 18:00 состоится инаугурация городка “Мир детей” в сквере Кафедрального собора, а в 19:00 перед Театром оперы и балета откроется “Рождественская деревня”.

Как сообщает пресс-служба примэрии Кишинёва, в период с 2 по 24 декабря на ПВНС будут работать детские карусели, фото-павильоны, а также будут выступать костюмированные актёры, артисты и т. д.

В этом году рождественскую ярмарку организуют в сквере Кафедрального собора, а торжественное открытие мероприятия запланировано на 17:00 21 декабря.

24 декабря, в канун Рождества, в сквере состоится фольклорное шоу “Clinchet de argint pe aripi de colind” (15:00-20:00), которое продолжит музыкальная программа с участием народных артистов (20:00-21:00). 25 декабря будут организованы различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых (11:00-20:00).

31 декабря праздничные мероприятия будут проходить на площади Великого Национального Собрания с 11:00. В 19:00 покажут спектакль-дефиле “Feerie de Revelion”, за которым последует концерт группы “Tharmis” (20:00), прочтение колядок (21:00-22:30) и музыкально-хореографическое шоу “Urare de viață lungă” (22:30-23:45).

В 23:45 на площади граждан и гостей Кишинёва поздравит президент, премьер-министр и примар столицы. По традиции, в 00:00 начнётся праздничный салют, после чего на сцену выйдет группа “Zdob și Zdub”.

7 января 2020 года в сквере главного собора состоится Рождественское шоу “Creștini, Crăciunul a sosit!” (19:00-23:00).

Стоит отметить, что в этом году рождественские ели и культурно-художественные мероприятия будут организованы в каждом из 5 секторов столицы.