Стала известна причина крупного пожара в супермаркете в Бельцах

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Основной версией случившегося три недели назад пожара в супермаркете в Бельцах названа неосторожность при курении.

К такому заключению пришли эксперты противопожарной лаборатории в Кишинёве. По их версии, пожар мог произойти из-за брошенной в неположенном месте непотушенной сигареты, сообщил пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным ситуациям Андрей Адам, передаёт esp.md. Результаты экспертизы и другие материалы переданы полиции, где займутся дальнейшим расследованием и установлением виновных в пожаре.

Напомним, что здание недавно открывшегося супермаркета загорелось 5 мая. Чтобы его потушить, понадобилось около двух с половиной часов и усилия семи спецмашин и более 50 пожарных и спасателей. Администрация магазина сообщила о скором повторном открытии торгового центра после восстановления.