Стала известна причина гибели малыша из Конгазчика

Стала известна причина гибели малыша из Конгазчика

По словам Алексея Златовчена, начальника управления здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия, ребёнок перенёс острую вирусную инфекцию. Пока не установлено, был ли это грипп, либо другой вирус.

Мальчик родился в многодетной семье. Все четверо детей были заражены и на данный момент проходят курс лечения в больнице, – рассказал чиновник.

Как удалось установить, ребёнку было 2 года, а не год, как сообщалось ранее. При вскрытии врачи обнаружили у мальчика двустороннюю пневмонию, что, вероятнее всего, и послужило причиной смерти.

Напомним, что 5 декабря в селе Конгазчик Комратского района по дороге в больницу скончался ребёнок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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