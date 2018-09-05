Стала известна причина двойного убийства на Ботанике

Стала известна причина двойного убийства на Ботанике

Столичный суд выдал сегодня, 5 сентября, мандат на 30-дневный арест 20-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении двойного убийства на Ботанике. 

По словам прокуроров, причиной преступления стала кража. Злоумышленник убил двух молодых людей для того, чтобы впоследствии забрать из квартиры все ценности и исчезнуть, пишет protv.md.

20-летний подозреваемый родом из Криулень проведет в изоляторе 30 суток. Против него возбуждено уголовное дело. Адвокат преступника говорит, что тот полностью признал свою вину.

Напомним, трагедия произошла три дня назад. Мать одного из убитых нашла своего сына и его приятеля мертвыми в собственной квартире. На телах погибших обнаружили многочисленные ранения.

 

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