Стала известна причина аварии в Румынии, повлекшей смерть двух граждан Молдовы

Стала известна причина аварии в Румынии, повлекшей смерть двух граждан Молдовы

Представители полиции румынского жудеца Бихор рассказали о причине аварии, в которую в четверг утром попал микроавтобус с гражданами Молдовы. Как удалось установить, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса, 42-летний житель села Чернолеука Дондюшанского района.

Мужчина не смог преодолеть опасный поворот и спровоцировал лобовое столкновение с грузовиком, который ехал по встречной полосе, пишет unimedia.info. После столкновения с фурой микроавтобус отбросило на обочину, где произошло ещё одно столкновение с припаркованным легковым авто.

В страшной аварии погибли двое молдаван: водитель микроавтобуса и 33-летний пассажир. Водитель грузовика и ещё 6 пассажиров микроавтобуса получили различные травмы и были госпитализированы.

Расследование по факту случившегося продолжается.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md