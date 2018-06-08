Стала известна личность заключённого, скончавшегося после полученного приговора суда

Умершим оказался 74-летний житель Каушан Трофим Михалаке, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство.

Ранее мы сообщали, что у заключённого случился сердечный приступ после того, как он узнал, что суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за совершение убийства. Инцидент произошёл 6 июня в столичном пенитенциаре №13.

Согласно представленным данным, в 16:00 охранники озвучили пожилому мужчине приговор, а в 16:30 осужденный скончался. В тюрьму прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть, пишет crimemoldova.md.

Стоит отметить, что Трофим Михалаке был признан виновным в убийстве соседа, с которым употреблял спиртные напитки. Его сокамерники рассказали, что старик, будучи под стражей, не страдал от положения дел, он был уверен, что суд вынесет оправдательный приговор, так как он не убивал своего соседа. Он утверждал, что после распития алкоголя, он уснул, а проснувшись, обнаружил своего соседа в луже крови. Трофим Михалаке был уверен, что убийство совершил кто-то из близких его соседа.

В тюрьме задержанный разделял камеру площадью в 10 квадратных метров с ещё 8 заключёнными. По словам сокамерников погибшего, в летний сезон в камере нечем дышать, потому что отсутствует система вентиляции, а воздух не проникает сквозь маленькие окна с железными решётками.

Приговор вынесла судья Мария Тертя, прославившаяся тем, что взяла большое количество кредитов, не имея доходов, чтобы покрыть их. Ранее Антикоррупционная прокуратура расследовала дело Марии Терти за фальсификацию декларации о доходах. Впоследствии прокуратура издала приказ о прекращении уголовного дела. В марте текущего года судью перевели в суд Кишинёва, но она до сих пор завершает дела, которыми занималась в Каушанах, пишет источник.