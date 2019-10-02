Стала известна личность мужчины, погибшего в результате жуткого ДТП на Буюканах

0

Похороны погибшего в результате аварии на Буюканах 34-летнего мужчины пройдут завтра, 3 октября. Стало известно, что он родом из села Мэкэрешть Унгенского района.

Сестра погибшего сообщила, что не знает виновницу аварии и не представляет, что её могло связывать с братом. Погибший был разведён, у него остался 5-летний ребёнок, передаёт publika.md. Напомним, что мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле Porsche, который на высокой скорости въехал в троллейбус на перекрёстке улиц Алба Юлия и О. Гибу столичного сектора Буюканы.

Ранее мы сообщали, что девять человек, которые пострадали в результате ДТП, остаются в Больнице скорой помощи. Среди них женщина, которая была за рулём Porsche. Её состояние оценивается как тяжёлое. В реанимации также находится пассажирка троллейбуса. Её состояние тяжёлое, но стабильное.