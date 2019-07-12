Стала известна дата инаугурации Ирины Влах

Стала известна дата инаугурации Ирины Влах

Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса подписал распоряжение о проведении специального заседания по случаю принесения присяги новоизбранным башканом Ириной Влах.Согласно подписанному распоряжению, церемония инаугурации состоится 19 июля в 19 часов. О месте проведения пока не сообщается. В 2015 году это событие происходило на центральной площади муниципия Комрат.

В ходе кампании по выборам башкана Гагаузии 30 июня убедительную победу одержала Ирина Влах, набравшая почти 92 процента голосов.

 

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