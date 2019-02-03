Стал известен список финалистов молдавского “Евровидения”

Стал известен список финалистов молдавского “Евровидения”

В субботу, 2 февраля, прошли живые прослушивания песен, зарегистрированных в национальном отборе на конкурс “Евровидение-2019”. По их результатам из 26 композиций жюри отобрало 10. 

Вот список песен и их исполнителей:

  • Одобеску Анна, “Stay”; 
  • Киртоака Аурел, “La cinema”;
  • Кощуг Кристина, “Virus”; 
  • Брескан Диана, “Lies” ; 
  • Фриму-Мария Михаела, “Olimp”; 
  • Господинова Мария, “GravitTy”; 
  • Завидия Максим, “I will not surrender”;
  • Скрипкару Марчела, “Meteor”, 
  • Смоленко Михаил, “Sub Pămînt”;
  • Цуркану Вера, “Cold”. 

Им предстоит побороться за право представлять Молдову на конкурсе в финале состязания, который состоится 3 марта.

64-й конкурс “Евровидение” пройдет в Израиле. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16, а финал – 18 мая.

Представитель Молдовы выступит во втором полуфинале, наряду с претендентами из Швеции, Швейцарии, Ирландии, Австрии, Литва, Латвии, Мальты, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Голландии и Хорватии.

 

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