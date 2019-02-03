Стал известен список финалистов молдавского “Евровидения”

В субботу, 2 февраля, прошли живые прослушивания песен, зарегистрированных в национальном отборе на конкурс “Евровидение-2019”. По их результатам из 26 композиций жюри отобрало 10.
Вот список песен и их исполнителей:
- Одобеску Анна, “Stay”;
- Киртоака Аурел, “La cinema”;
- Кощуг Кристина, “Virus”;
- Брескан Диана, “Lies” ;
- Фриму-Мария Михаела, “Olimp”;
- Господинова Мария, “GravitTy”;
- Завидия Максим, “I will not surrender”;
- Скрипкару Марчела, “Meteor”,
- Смоленко Михаил, “Sub Pămînt”;
- Цуркану Вера, “Cold”.
Им предстоит побороться за право представлять Молдову на конкурсе в финале состязания, который состоится 3 марта.
64-й конкурс “Евровидение” пройдет в Израиле. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16, а финал – 18 мая.
Представитель Молдовы выступит во втором полуфинале, наряду с претендентами из Швеции, Швейцарии, Ирландии, Австрии, Литва, Латвии, Мальты, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Голландии и Хорватии.
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