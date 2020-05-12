Стал известен порядок зачисления детей в первый класс: какие документы нужны? (DOC)

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Министерство образования, культуры и науки утвердило приказ о зачислении детей в первый класс на 2020/2021 учебный год. Согласно документу, запись будет осуществляться в два этапа.

Первый этап будет проходить с 21 мая по 19 июня. Для записи понадобятся копии заявления на зачисление, удостоверения личности родителя/законного представителя, свидетельства о рождении ребёнка. Документы можно принести лично или отправить на адрес электронной почты учебного заведения. 19 июня, пишет diez.md, станет известно количество мест, оставшихся свободными после первого этапа записи детей в первый класс.

Второй этап пройдёт в период с 22 июня по 28 августа. Подать документы смогут родители детей, которых не удалось записать на первом этапе, а также детей из других секторов, в зависимости от наличия в выбранных школах свободных мест.

Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, станет известен 28 августа.

Полный список необходимых для зачисления документов прилагается ниже.

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