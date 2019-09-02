Стал известен победитель конкурса по росписи подземного перехода на бульваре Негруцци

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В столичной примэрии определили победителя конкурса по росписи стен в галерее подземного перехода на бул. Константин Негруцци, 10/1.

Из 5 эскизов, допущенных к конкурсу, профильная комиссия выбрала работу Евгения Продана в стиле “графика”. На рисунке изображена “спасительная” зебра, по которой в безопасности бегают дети. Проект выполнен в чёрно-белых цветах. Работы по оформлению пешеходного перехода запланированы на первую декаду сентября.

Конкурс проходил с июля по август. В нём принимали участие художники-мастера в областях изобразительного искусства, станковой живописи, росписи, графического дизайна, иллюстраторы, граффити-художники и т. д.