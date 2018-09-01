Стал известен план школьных каникул на 2018-2019 учебный год

Учебный год еще не начался, но многие школьники уже думают о следующих каникулах. Как и в предыдущие годы, в течение этого учебного года у детей в Молдове, помимо летних каникул, будет 4 небольших периода отдыха.

Так, для всех школьников установлены следующие даты:

– Осенние каникулы: 27.10.2018 – 04.11.2018 (9 дней);

– Зимние каникулы: 22.12.2018 – 08.01.2019 (18 дней);

– Весенние каникулы: 07.03. – 10.03.2019 (4 дня);

– Пасхальные каникулы: 27.04. – 06.05.2019 (10 дней).

Для учеников классов I-VIII и X-XI устанавливаются:

– Летние каникулы: 01.06.2019 – 31.08.2019 (92 дня).

Для учеников выпускных IX и XII классов академический период закончится 25.05.2019, пишет diez.md.