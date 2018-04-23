Стал известен маршрут движения белорусского электробуса в Кишиневе

Первая единица транспорта прибудет в молдавскую столицу в ближайшее время и на протяжении двух недель будет проходить тестирование.

Как стало известно, маршрут электробуса будет следующим: фабрика “Зориле” – улица Каля Ешилор – бульвар Штефана чел Маре – круг на улице Константина Негруцци.

– Это будет образец, которого у нас в стране до сих пор не было – электробус, который ездит при помощи электричества, но не привязан к контактным сетям. Наш городской автобусный парк очень устарел, он требует несколько сот пополнений, но на первом этапе мы можем приобрести несколько десятков, – рассказал ранее президент Молдовы Игорь Додон.

Стоит отметить, что электробусы объединяют в себе преимущества автобуса и троллейбуса. Они очень экономичные и не могут повредить окружающей среде по сравнению с дизельными автобусами. Кроме этого, они не привязаны к контактным сетям и рельсам, что позволяет с легкостью объехать затор. Большим преимуществом у электробуса является кондиционирование салона, а также наличие системы пожаротушения и видеонаблюдения с функцией записи и хранения информации на носителе.