Стал известен график занятий и каникул на 2020-2021 учебный год

Министерство образования, культуры и науки утвердило график нового учебного года для всех общеобразовательных учреждений. Занятия начнутся, как и всегда, с 1 сентября.
2020-2021 учебный год разделён следующим образом:
- Первый семестр: 1 сентября – 24 декабря 2020;
- Второй семестр: 11 января – 31 мая 2021.
Для выпускных 9-ых и 12-ых классов, пишет diez.md, второй семестр завершится 24 мая 2021 года.
На протяжении учебного года у всех учащихся будут каникулы:
- Осенние каникулы: 24.10.2020 – 01.11.2020 (9 дней);
- Межсеместровые (зимние) каникулы: 25.12.2020 – 10.01.21 (17 дней);
- Весенние каникулы: 05.03.2021 – 08.03.2021 (4 дня);
- Пасхальные каникулы: 01.05.2021 – 10.05.2021 (10 дней).
Для учеников 1-8 классов и 10-11 классов летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2021 года (92 дня). Для учеников выпускных 9 и 12 классов учебный год завершится 24.05.2021.
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