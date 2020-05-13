Стал известен график занятий и каникул на 2020-2021 учебный год

Стал известен график занятий и каникул на 2020-2021 учебный год

Министерство образования, культуры и науки утвердило график нового учебного года для всех общеобразовательных учреждений. Занятия начнутся, как и всегда, с 1 сентября.

2020-2021 учебный год разделён следующим образом:

  • Первый семестр: 1 сентября – 24 декабря 2020;
  • Второй семестр: 11 января – 31 мая 2021.

Для выпускных 9-ых и 12-ых классов, пишет diez.md, второй семестр завершится 24 мая 2021 года.

На протяжении учебного года у всех учащихся будут каникулы:

  • Осенние каникулы: 24.10.2020 – 01.11.2020 (9 дней);
  • Межсеместровые (зимние) каникулы: 25.12.2020 – 10.01.21 (17 дней);
  • Весенние каникулы: 05.03.2021 – 08.03.2021 (4 дня);
  • Пасхальные каникулы: 01.05.2021 – 10.05.2021 (10 дней).

Для учеников 1-8 классов и 10-11 классов летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2021 года (92 дня). Для учеников выпускных 9 и 12 классов учебный год завершится 24.05.2021.

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