Стал известен еще один кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу в Кишиневе (ФОТО)

Сегодня в Кишиневе прошел митинг протеста Партии социалистов против 9-летнего грабительского правления в Молдове так называемых «проевропейских» властей. Участники митинга поддержали выдвижение муниципального советника Кишинева Динария Кожокару в качестве кандидата ПСРМ от Кишиневского одномандатного округа N 26 для участия в парламентских выборах.

Эти выборы не будут однозначными, голосование будет проходить не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, отметила выступившая на митинге председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она напомнила, что в каждом из 51 округа страны Партия социалистов будет иметь своего кандидата. С начала сентября ПСРМ проводит внутренние выборы (праймериз) кандидатов, которые должны быть еще утверждены Республиканским советом для того, чтобы принять участие в выборах по одномандатным округам.

– 24 февраля все мы должны будем сделать важный выбор и решить, кто будет отстаивать наши интересы в парламенте. Я считаю, что нужно поддерживать тех кандидатов, которые хотят и могут работать. Отмечу, что как врач, Динарий Кожокару прекрасно видит, до какой степени разрушения и запустения довели наш город в целом и систему здравоохранения в частности, действующие власти. Уверена, что кандидат ПСРМ сможет достойно представлять жителей своего округа в парламенте и отстаивать их интересы, – подчеркнула лидер ПСРМ.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля 2019 года.