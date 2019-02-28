Стая бродячих собак напала на жительницу Кишинёва и искусала ей ноги (ФОТО)

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И снова кишинёвцев атакуют бродячие собаки. На этот раз разъярённые животные напали на девушку, проходившую в центре столицы, у Центра для размещения бездомных людей.

По словам потерпевшей, которая поделилась своей историей в группе «Chisinau.fail», инцидент произошёл несколько дней назад, когда она ранним утром направлялась на работу. Стая собак напала на неё и искусала ей обе ноги.

– На этой улице нет освещения, собаки спят у входа в Центр для размещения бездомных людей, как у себя дома. Меня удивляет, что после того шума, который я устроила, охрана Центра никак не отреагировала. Где люди в этой стране? Охранник только подошёл к забору, посмотрел и вернулся обратно. Есть в этом городе примар? Есть кто-то ответственный? – написала пострадавшая.

По её словам, после инцидента она отправилась в больницу, где познакомилась с ещё двумя женщинами, которые так же пострадали в других секторах города. Автор поста пожаловалась, что сейчас она не может ходить на работу, так как ей приходится ежедневно посещать больницу, а ноги болят из-за укусов.

– Ты уже со страхом идёшь по городу и боишься, чтоб сзади на тебя не напала собака или чтоб тебя не окружила стая собак. Это Молдова? – пожаловалась женщина.