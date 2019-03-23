Стая бродячих собак держит в страхе жителей Рышкановки

0

Жители одного из дворов столичного сектора Рышкановка боятся оставлять своих детей на улице одних. Стая бездомных собак постоянно гуляет там, приближаясь не только к школам, но и к детским садам.

Житель Рышкановки Андрей Мантя проживает по улице А. Дога. Мужчина воспитывает двоих детей. Он говорит, что постоянно должен отводить и встречать их со школы, боясь, что собаки могут на них накинуться. По словам мужчины, бродячих собак часто видят у старого стадиона возле здания Манежа лёгкой атлетики.

Местные власти уверяют, что данная проблема будет решена в кратчайшие сроки, пишет publika.md.

– Нам пока не поступали сообщения о данной проблеме. Но если она действительно имеет место, то завтра же мы направим туда команду, – сказал сотрудник примэрии Александру Бужура.

Муниципальные власти не знают точного числа бродячих собак в столице, но предполагается, что их от 3 000 до 7 000.