“Stai acasă”: в небе над Молдовой оставили послание гражданам

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Пользователи Интернета могли наблюдать в режиме реального времени, как самолёт над Молдовой выписывает в воздухе надпись-призыв “Stai acasă” (“Оставайся дома”).

Как пишет deschide.md, идея, вероятно, пришла из Австрии, где 16 марта самолет выписывал подобную надпись на английском.

Напомним, что до 31 марта все перелёты из Молдовы и в Молдову отменены. Срок ограничений может быть продлен в зависимости от ситуации.

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