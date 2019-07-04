Стагнация нации

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О том, почему граждане Молдовы быстро стареют

Исследования показывают, что среднемировой возраст наступления старости, с точки зрения самочувствия и состояния здоровья, 65 лет.

Учёные, проанализировав медицинские карты жителей 195 стран, пришли к выводу, что медленнее всего (в 76 лет) стареют в Японии, Сингапуре, Швейцарии и во Франции. В «рейтинге наступления старости» Молдова находится на 146-м месте. У нас средний возраст старения – 58,9 лет.

Под скрип суставов

Составляя рейтинги старения, аналитики учитывают параметры сокращения населения из-за высокой смертности и невысокой рождаемости. Но конечный результат во многом зависит от состояния здоровья нации. К примеру, доказано, что раннее старение человека напрямую связано с дегенеративными изменениями в организме. Ревматические заболевания коварны тем, что на них не сразу обращают внимание. Современной медицине известно более 200 болезней, связанных с нарушениями работы суставов и системных нарушений соединительных тканей костно-мышечных сегментов тела. При этом ревматические болезни нередко напрямую связаны с работой многих органов и систем организма.

– Даже с учётом того, что у современной медицины появляются новые эффективные методы диагностики и лечения, с каждым годом болезни суставов молодеют, – констатирует профессор, доктор медицинских наук, председатель Ассоциации ревматологов РМ Лилиана Гроппа. – К примеру, у детей лидирующим является ювенильный ревматоидный артрит. Основная причина этого заболевания – изменения в иммунной системе ребёнка, вызываемые факторами внешней среды. Но чем взрослее человек, чем больше у него забот, тем реже он обращает внимание на первые признаки заболеваний. В итоге болезнь прогрессирует, а организм изнашивается быстрее.

Ситуация усугубляется тем, что в целом Молдова испытывает дефицит врачей-ревматологов, которые в основном сконцентрированы в столице и в крупных городах. В некоторых районах их нет вообще, а у немалой части сельских жителей просто не хватает средств, чтобы ездить на консультации в другие поликлиники. Кроме того, недёшево и само лечение ревматических болезней. Как правило, оно длительное, а в некоторых случаях – пожизненное, и этот факт пациентам очень сложно принять. Похожая ситуация складывается и с рядом заболеваний других профилей.

Провокаторы гормона старения

Учёные утверждают, что процесс преждевременного старения на 30% зависит от генетики, а на 70% – от экологии и образа жизни, который ведёт человек. Окружающая нас среда играет существенную роль и в наступлении преждевременного старения. Загрязнение воздуха приводит к множеству заболеваний, включая инфаркт миокарда, депрессии, и к значительному понижению функции иммунной системы.

– Лечение болезней в условиях постоянно загрязнённой среды, нехватки кислорода весьма затруднительно и поэтому приводит к преждевременному изнашиванию организма, а следовательно, к раннему старению и смерти, – утверждает врач-кардиолог высшей категории Диана Янина. – Более 50% загрязняющих веществ приходится на автомобильные выхлопы. Токсические вещества, выделяемые автомобильным транспортом, под воздействием ультрафиолетовых лучей образуют фотооксиданты, которые вызывают многочисленные тяжёлые заболевания и ускоряют процесс старения организма.

Также врачи отмечают, что шум – ещё одно тяжёлое испытание для организма. Он – причина нервных стрессов, которые, в свою очередь, провоцируют выделение гормона старения – кортизола.

«По данным исследований, примерно у половины населения старше 50 лет выявлен диагноз «метаболический синдром». У 55% населения – повышенный холестерин. Гипертония – у 36% обследованных. Ожирением разной стадии страдает 74% жителей Молдовы».

Не до сна

Инсульты – вторая после сердечно-сосудистых заболеваний причина смертности в Молдове. Учёные отделения неврологии Центра ургентной медицины в рамках международной программы провели обследования более 2 тыс. пациентов, поставив цель выявить возможный риск сосудистых патологий. Результаты неутешительные.

– По данным исследований, примерно у половины населения старше 50 лет выявлен диагноз «метаболический синдром», у 55% населения – повышенный холестерин, гипертония – у 36% обследованных, а ожирением разной стадии страдает 74% жителей Молдовы, – поясняет академик, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней, директор клиники неврологии и нейрохирургии Института ургентной медицины Станислав Гроппа. – Исследования выявили, что более 70% жителей сёл страдают нарушением сна. И на самом деле это очень серьёзная проблема.

О том, что наши граждане до поры до времени не интересуются своим здоровьем, говорит тот факт, что около 60% людей с гипертонической болезнью не следили за артериальным давлением, не измеряли его и даже не знали о том, что у них такой диагноз.

Если жизнь без смысла

Психологи считают, что раннее старение связано не только со стрессами, но с отсутствием смысла жизни. Если его нет, человек начинает стареть. Есть категория людей, у которых достаточно комфортная жизнь, но они обращаются к услугам индустрии красоты, потому что ощущают, что стареют. Многие люди страдают из-за информационного стресса, они находятся в растерянности и в замешательстве. Им не к чему стремиться, от них ничего не зависит. Поэтому эксперты считают, что одна из причин старения – неуверенность в завтрашнем дне.

– Люди, живущие в успешных странах, могут планировать свою жизнь: знают, куда поедут в отпуск и как встретят свою старость. У них нет страха, что, достигнув пожилого возраста, останутся без поддержки. В их жизни есть личные цели, – говорит психолог Оксана Гуменная. – У нас же люди просто боятся подойти к линии третьего возраста, ведь уже после 40 лет сложно найти работу. Раньше, когда у нас была какая-то социальная уравниловка, пожилым было спокойнее. Сейчас другие времена. Люди не представляют, как будут существовать. Возникают страхи, связанные с будущим.

Появление беспомощности от мысли, что мы бессильны что-то изменить, делает нас уязвимыми. Боясь старости, мы начинаем быстрее стареть. Ведь она ассоциируется со страхом и стрессами, а это приводит к разным психосоматическим состояниям, и здоровье начинает «ссыпаться». А может ли быть по-другому в стране социальной несправедливости?

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Старые от бедности

Галина Шеларь, директор Центра стратегических исследований и реформ:

– Демографический фактор (численность, структура и динамика населения) – движущая сила изменений и развития (или стагнации) любой страны. Именно население, его экономическая активность и потребности, во многом определяет темпы и устойчивость экономического роста, структуру занятости, организацию систем здравоохранения и образования, характер жилищного строительства и др.

К сожалению, обновлённой (с учётом результатов переписи 2014 года) статистической базы у нас всё ещё нет, а значит и динамика развития демографических процессов в последнюю пятилетку весьма условна.

Тем не менее начиная с 1999 года в Молдове устойчиво регистрируется отрицательный прирост населения, прежде всего за счёт обезлюживания сельской местности. При этом близкий к среднеевропейскому показатель суммарной рождаемости (1,19 в 2017 году) обеспечивается не городским населением. Учитывая, что усиливающаяся миграция – и внутренняя, и внешняя – также связана с выбыванием сельского населения (из села в город или в другую страну), можно предположить, что тенденции сокращения населения и его старения в ближайшие годы могут ускориться. Другими словами, сегодняшние демографические тенденции – это жёсткая оценка населением реальных, а не декларируемых результатов многочисленных попыток власти увязать воедино экономические и социальные аспекты развития страны.

Стагнация (несмотря на «статистический рост») экономики отражается в устойчивом имидже Молдовы – как одной из беднейших стран Европы. По оценкам международных экспертов, и сегодня более полумиллиона наших граждан находятся за национальной чертой бедности. При этом риски бедности на селе в три раза выше, чем в городе.

На вопрос, насколько оправдано в нынешней ситуации повышение пенсионного возраста, можно ответить, что это попытка сиюминутного снижения бюджетного прессинга. При этом не учитывается, а значит и не решается ключевая проблема – трудоустройство молодёжи (уровень безработицы среди тех, кто впервые ищет работу, в 2,5 раза выше, чем средний показатель по стране). Сегодня около четверти занятого населения – люди старше 55 лет и лишь менее 10% – моложе 25 лет.

Наталья Устюгова