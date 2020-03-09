Стафилококк стал причиной массового отравления детей в Чок-Майдане

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В начале прошлой недели 37 учеников гимназии в Чок-Майдане были госпитализированы с пищевым отравлением. Власти Гагаузии получили первые результаты лабораторных анализов, согласно которым причиной массового отравления детей стали бактерии стафилококка.

Согласно полученным данным, на сегодняшний день в больнице под наблюдением врачей находятся ещё 27 детей. Остальные 10 пациентов были выписаны в субботу, 7 марта, передаёт tv8.md.

– Дети, которые сейчас находятся под присмотром врачей, чувствуют себя хорошо и уже готовы к выписке. Завтра будут проведены повторные анализы, и, если они окажутся хорошими, то дети будут отпущены домой, – сообщила глава Управления здравоохранения Гагаузии Светлана Дулева.

Специалисты отобрали дополнительные пробы, чтобы установить источник стафилококковой инфекции. По словам Светланы Дулевой, до конца текущей недели Национальное агентство общественного здоровья определит что или кто стал источником инфекции. Она уточнила, что источником может оказаться не только пища, но и человек.