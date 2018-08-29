Стадион вместо заросшей травой площадки: благодаря социалистам Кишинев обретет современный спортобъект (ФОТО)

Глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан посетил площадку на улице Матей Басараб, которая на данный момент находится в плачевном состоянии, но скоро кардинально изменится.

Чебан рассказал, что по инициативе фракции ПСРМ в мунсовете в ответ на обращение, под которым жильцы собрали более 300 подписей, здесь в рамках пилотного проекта будет оборудован стадион с площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола, фитнеса. На следующей неделе должен быть объявлен тендер на оборудование стадиона.

– Такой же пилотный проект будет реализован и на улице Салкымилор. Будем стремиться к тому, чтобы такие стадионы появились во всех городских кварталах, – отметил социалист.

Чебан также напомнил, что в рамках национальной президентской программы большие спортивные комплексы уже были открыты в пригородах Бачой и Трушены.

– Это ещё раз опровергает измышления, что президент и Партия социалистов каким-то образом настроены против пригородов. Мы никогда не делили и не делим жителей муниципия на своих и чужих, – подчеркнул социалист.