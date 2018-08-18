Ссора с трагическим финалом: мужчина скончался на месте, получив три пули в грудь (ВИДЕО)

ЧП случилось вчера около 23.00 в городе Рышканы. 39-летний мужчина скончался на месте, получив три огнестрельных ранения в грудь из охотничьего ружья.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Рышкан Лилии Хари, инцидент произошёл на террасе у местного дома культуры, где проводили время двое мужчин в возрасте 39 и 45 лет. В какой-то момент к ним подошли ещё двое местных жителей 26 и 28 лет. Между мужчинами возник конфликт, во время которого 28-летний злоумышленник внезапно достал из сумки охотничье ружьё и произвёл три выстрела.

После убийства подозреваемые скрылись с места преступления. Спустя какое-то время один из них был идентифицирован и арестован на 72 часа. Остальных участников конфликта разыскивает полиция. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.