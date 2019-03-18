Ссора с приятелем закончилась для бельчанина ножевым ранением

Ссора с приятелем закончилась для бельчанина ножевым ранением

38-летний мужчина из города Бельцы попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как был ранен ножом в результате ссоры с другим мужчиной. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье утром.

Между мужчинами разгорелась ссора. В какой-то момент один из них выхватил нож и нанёс другому ранение в область грудной клетки, пишет tvn.md. Пострадавший был срочно госпитализирован в Бельцкую муниципальную клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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