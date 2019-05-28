Ссора с подвыпившим приятелем закончилась для жителя Слободзеи больницей

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Ночью 27 мая в больницу обратился 47-летний житель Слободзеи с резаной раной шеи. О пострадавшем врачи сообщили в милицию.

Как стало известно в ходе предварительного разбирательства, накануне мужчину пригласил к себе домой 33-летний сосед и попросил помочь по хозяйству. После выполненных работ мужчины выпили, пишет mvdpmr.org. Около часа ночи их разговор перешёл в стадию выяснения отношений.

Как оказалось, оба мужчины были судимы. Спор о местах заключения и стал камнем преткновения, пишет источник.

Хозяин дома приставил нож к горлу своего знакомого. Тот сумел выхватить острый предмет и сломал лезвие. Рана оказалась незначительной.

По факту причинения вреда здоровью проводится разбирательство.