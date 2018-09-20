Ссора любовников в Бендерах едва не закончилась поножовщиной

Ссора любовников в Бендерах едва не закончилась поножовщиной

Пьяный мужчина угрожал убить 38-летнюю сожительницу.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, конфликт вспыхнул после совместного застолья. Избив возлюбленную, 39-летний мужчина схватил нож и стал угрожать ей физической расправой. В ссору вмешалась 59-летняя хозяйка жилья, которая приютила пару в своей квартире на несколько дней. Дебошир набросился на пожилую женщину с кулаками и сломал ей ребро. Выбежав на площадку, пострадавшая позвала на помощь. Соседи позвонили по номеру «102».

Скандалиста задержали прибывшие на место происшествия милиционеры патрульно-постовой службы. По факту угрозы убийством проводится разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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