Ссора экс-супругов едва не завершилась убийством: мужчина хотел задушить мать своих детей

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Опасаясь за свою жизнь, в милицию обратилась 26-летняя жительница село Белочи. Она сообщила, что бывший муж угрожал убийством и пытался её задушить.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, инцидент произошёл в селе Строенцы, где у своих родителей проживает экс-супруг. Разведённая женщина привезла двоих детей повидаться с папой. Пока малыши находились в доме с дедушкой, родители поссорились в машине: 34-летний сельчанин принялся душить женщину. Она сумела вырваться и уехала домой к матери.

На этом разъярённый мужчина не остановился. Около восьми часов вечера он приехал к тёще. На глазах у бывших родственников угнал автомобиль марки Fiat. Транспортное средство позже обнаружили у частного дома в селе Белочи, где до развода проживала семейная пара. Установлено, что на угнанном авто мужчина совершил ДТП – по пути следования врезался в дорожный отбойник. С места происшествия нарушитель скрылся.

Во взаимоотношениях бывших супругов теперь предстоит разбираться правоохранителям.