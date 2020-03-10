США выразили готовность помочь Молдове в борьбе с коронавирусом

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили меры, принятые в стране для предотвращения распространения Covid-19, а также уровень готовности медицинских учреждений к принятию пациентов. Глава правительства заверил, что власти прилагают все усилия для того, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, пишет moldpres.md.

В свою очередь, Дерек Хоган объявил о готовности правительства США оказать Молдове финансовую и техническую поддержку в случае необходимости.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, касающиеся реформы правосудия, расследования банковского мошенничества, подготовки к президентским выборам, принятия закона об омбудсмене, а также укрепления экономического сотрудничества между США и Республикой Молдова.