США ввели санкции против Плахотнюка: бывший лидер ДПМ и его семья лишены права на получение американских въездных виз

США ввели санкции против Плахотнюка: бывший лидер ДПМ и его семья лишены права на получение американских въездных виз

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдовы,  олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи. Об этом сообщается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как отмечается в этом документе, такое решение принято в связи с тем, что Плахотнюк был замешан в коррупции.

– В своем официальном качестве Плахотнюк был вовлечен в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдове, – убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.

По его свидетельству, ограничительные меры применяются против Плахотнюка, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Тимофея и Иннокентия. Все они, как уточняется в заявлении Помпео, отныне лишаются права на получение американских въездных виз, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что несколько лет назад невъездным Плахотнюк стал и в России.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md