США ввели санкции против Плахотнюка: бывший лидер ДПМ и его семья лишены права на получение американских въездных виз

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Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи. Об этом сообщается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как отмечается в этом документе, такое решение принято в связи с тем, что Плахотнюк был замешан в коррупции.

– В своем официальном качестве Плахотнюк был вовлечен в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдове, – убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.

По его свидетельству, ограничительные меры применяются против Плахотнюка, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Тимофея и Иннокентия. Все они, как уточняется в заявлении Помпео, отныне лишаются права на получение американских въездных виз, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что несколько лет назад невъездным Плахотнюк стал и в России.