США поставили новый антирекорд смертности от коронавируса

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В США зафиксирован очередной рекорд по количеству людей, умерших в результате заражения коронавирусом — 1736 человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что это наивысший показатель с момент выявления инфекции в США. Общее число скончавшихся в стране достигло 12 722.

До этого наивысшее число жертв инфекции фиксировалось 4 апреля. Тогда скончались 1 344 пациента, пишет eadaily.com.

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