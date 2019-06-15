США поприветствовали мирную передачу власти в Молдове

США поприветствовали мирную передачу власти в Молдове

Госдеп США поприветствовал решение Демократической партии о выходе из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Об этом говорится в официальном заявлении структуры.

– Мы воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и бывшее правительство договорились о мирной передаче власти, отражающей волю молдавского народа. Мы призываем к сдержанности в это переходное время. Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему привержены сотрудничеству со всеми гражданами Молдовы в строительстве более процветающего и демократического будущего, – отмечается в документе. 

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