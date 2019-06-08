США поддерживают формирование новой власти в Молдове

США поддерживают формирование новой власти в Молдове

Соединённые Штаты Америки поддерживают усилия и стремление политических партий заключить соглашение и избежать политического тупика. Такое заявление сделало посольство США в контексте сегодняшних событий.

Соединённые Штаты поддерживают усилия политических партий заключить соглашение и избежать политического тупика. Депутатам надо предоставить максимально возможное время и шанс, чтобы прийти к соглашению. Молдавский народ заслуживает функционального правительства, которое начнёт возобновлять работу по улучшению качества жизни граждан, – говорится в декларации посольства.

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