Срывал груши, но сорвался с высоты: приднестровца госпитализировали после падения с дерева

Несчастный случай произошёл на территории одного из частных домовладений, расположенных по улице Межевой села Ближний Хутор.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 48-летний житель Тирасполя помогал родственникам собирать урожай. Мужчина срывал груши, находясь на высоте 3 метров. Стоя на ветке, он потянулся к плоду, но потерял равновесие и упал.

Очевидцы вызвали бригаду медиков. Пострадавший был доставлен в ГУ «РКБ». Врачи диагностировали у пациента кататравму и закрытый перелом правой пястной кости. Мужчине была оказана неотложная помощь, после чего ему назначили амбулаторное лечение.

По факту случившегося ведётся разбирательство.