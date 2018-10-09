Срывал груши, но сорвался с высоты: приднестровца госпитализировали после падения с дерева

Срывал груши, но сорвался с высоты: приднестровца госпитализировали после падения с дерева

Несчастный случай произошёл на территории одного из частных домовладений, расположенных по улице Межевой села Ближний Хутор. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 48-летний житель Тирасполя помогал родственникам собирать урожай. Мужчина срывал груши, находясь на высоте 3 метров. Стоя на ветке, он потянулся к плоду, но потерял равновесие и упал.

Очевидцы вызвали бригаду медиков. Пострадавший был доставлен в ГУ «РКБ». Врачи диагностировали у пациента кататравму и закрытый перелом правой пястной кости. Мужчине была оказана неотложная помощь, после чего ему назначили амбулаторное лечение. 

По факту случившегося ведётся разбирательство.

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