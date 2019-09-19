Срок уплаты подоходного налога в рассрочку истекает 25 сентября

0

Государственная налоговая служба обращает внимание, что срок уплаты подоходного налога в рассрочку за третий квартал 2019 года истекает 25 сентября.

Так, экономические агенты, применяющие общий налоговый режим (12% от налогооблагаемого дохода), обязаны уплатить налог за предыдущий год или 1/4 от суммы, рассчитанной как налог, подлежащий уплате за 2019 год. Согласно Налоговому кодексу, за неуплату или неполную уплату подоходного налога в рассрочку налагается штраф, пишет moldpres.md.

По данным Информационной системы ГНС, декларацию о подоходном налоге за финансовый период 2018 года представили 37354 экономических агента, из которых 18430 спрогнозировали уплату подоходного налога в рассрочку на общую сумму 1,9 млрд леев за девять месяцев 2019 года, что составляет 84% от общей прогнозируемой суммы.