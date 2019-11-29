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Срок уплаты налога на имущество на 2019 год истекает 25 декабря. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила Государственная налоговая служба (ГНС).

Согласно ГНС, данный налог выплачивается физическими лицами, владеющими жилой недвижимостью и летними домиками (за исключением земельных участков), чья совокупная стоимость оценивается от 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и больше, передаёт moldpres.md.

Налогоплательщиков, которые должны уплатить налог на имущество, уведомляют о сумме подлежащей уплате посредством платежных извещений. За каждый день неуплаты налога в установленный срок будет начисляться пеня в размере 0,0329%.