Срок работы специальной парламентской комиссии по расследованию “кражи века” продлили на 30 дней

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Парламент продлил на 30 дней срок деятельности специальной комиссии по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы в Республике Молдова и банковской кражи. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании законодательного органа.

С просьбой о продлении срока работы комиссии выступил ее председатель, вице-спикер парламента Александр Слусарь, уточнив, что в связи с появлением новых деталей, депутатам, входящим в состав комиссии, необходимо дополнительное время, чтобы во всем разобраться и расставить все точки над «i». Таким образом, комиссия будет работать до 10 октября включительно.

Стоит отметить, что специальная комиссия по расследованию “кражи века” была создана в парламенте 10 июня. По итогам работы комиссии предстоит представить депутатам отчет о полученных результатах.