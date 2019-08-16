Срок работы специальной парламентской комиссии по расследованию “кражи века” продлили на 30 дней

Срок работы специальной парламентской комиссии по расследованию “кражи века” продлили на 30 дней

Парламент продлил на 30 дней срок деятельности специальной комиссии по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы в Республике Молдова и банковской кражи. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании законодательного органа. 

С просьбой о продлении срока работы комиссии выступил ее председатель, вице-спикер парламента Александр Слусарь, уточнив, что в связи с появлением новых деталей, депутатам, входящим в состав комиссии, необходимо дополнительное время, чтобы во всем разобраться и расставить все точки над «i». Таким образом, комиссия будет работать до 10 октября включительно.

Стоит отметить, что специальная комиссия по расследованию “кражи века” была создана в парламенте 10 июня. По итогам работы комиссии предстоит представить депутатам отчет о полученных результатах.

 

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