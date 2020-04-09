Срок пребывания в Центре временного размещения продлён до 15 мая (ФОТО)

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что срок пребывания в Центре временного размещения лиц без определённого места жительства был продлён до 15 мая 2020 года. Такое решение было принято в контексте эволюции эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19.

По данным пресс-службы ведомства, люди, которые сейчас поступают в Центр, получают необходимую медицинскую помощь, после чего их помещают в специально оборудованные изоляторы. Они предполагают размещение 33 человек.

Стоит отметить, что благодаря мерам, предпринимаемым руководством Центра, удалось избежать вспышки COVID-19 в учреждении. Так, в процессе обследования новоприбывших людей было идентифицировано 2 случая подозрения на COVID-19. Диагноз у них подтвердился после того, как были проведены тесты. Персонал, который контактировал с инфицированными, также сдал анализы. Результаты оказались отрицательными.

Расходы, связанные с содержанием людей без определённого места жительства и функционированием Центра временного размещения, осуществляются ежегодно в пределах финансовых средств, предусмотренных муниципальным бюджетом Кишинёва. В настоящее время в Центре проживает 51 человек, 3 из которых находятся в изоляторах. Центр может принять до 100 человек.

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