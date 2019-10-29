Срок эксплуатации 96% лифтов в жилых домах столицы давно истёк

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Срок эксплуатации около 96% лифтов в жилых домах столицы давно истек. Обычно он составляет 25 лет. Об этом сообщил на еженедельном заседании служб примэрии глава МП «Liftservice» Ион Станчу.

По его словам, устаревшие лифты, которые часто выходят из строя, создают неудобства жильцам. Кроме того, обслуживание лифтов с истекшим сроком эксплуатации требует больше затрат, а запчасти приходится закупать за рубежом.

Еще одна проблема, о которой сообщил глава предприятия – это тарифы на обслуживание лифтов. Они были утверждены еще в 2009 году и, по словам главы предприятия, не покрывают расходов на сегодняшний день.

– За это время минимальная заработная плата в реальном секторе экономики выросла практически в три раза. Кроме того, выросли цены на материалы, электрическую и тепловую энергию. В этих условиях нам трудно покрыть расходы, – отметил Станчу.

Стоит отметить, что в ведении МП «Liftservice» находятся 2 592 лифта.