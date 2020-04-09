Срок действия электронной подписи продлён на 2 года

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“Центр информационных технологий в финансах” (CTIF) сообщил о продлении до двух лет срока действия электронных подписей, которые он выпускает. До сих пор CTIF выпускал электронные подписи сроком действия один год.

По словам директора учреждения Виталия Кочебана, пишет moldpres.md, возможность получения электронной подписи сроком на 2 года более выгодна для заявителей с точки зрения затрат, а также необходимости её обновления. Так, владельцы электронных подписей будут продлевать их каждые два года, а не раз в год, как до сих пор.

Электронная подпись, выданная CTIF для подписи электронных документов, эквивалентна голографической подписи для бумажных документов. Электронная подпись позволяет доступ через правительственные платформы MPass и MSign ко всем доступным электронным услугам и аутентификацию электронных документов, обеспечивая идентификацию личности отправителя и подлинность документа.

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