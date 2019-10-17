Срок деятельности комиссии по расследованию попытки путча ДПМ продлен

Срок деятельности комиссии по расследованию попытки путча ДПМ продлен

Срок деятельности комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча ДПМ, предпринятой Демократической партией Молдовы посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры, будет продлен на 60 дней – до 180 дней. Соответствующее решение было принято сегодня парламентом. 

Необходимость продления срока деятельности была обусловлена тем, что за отведенное изначально время члены комиссии не получили ответы на все отправленные ими запросы, а также не успели заслушать всех, кто обладает или может обладать информацией по этому поводу.

Следственная комиссия была создана парламентом 18 июня.

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