Срок деятельности комиссии по расследованию попытки путча ДПМ продлен

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Срок деятельности комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча ДПМ, предпринятой Демократической партией Молдовы посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры, будет продлен на 60 дней – до 180 дней. Соответствующее решение было принято сегодня парламентом.

Необходимость продления срока деятельности была обусловлена тем, что за отведенное изначально время члены комиссии не получили ответы на все отправленные ими запросы, а также не успели заслушать всех, кто обладает или может обладать информацией по этому поводу.

Следственная комиссия была создана парламентом 18 июня.