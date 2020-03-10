Срочное заседание в правительстве по ситуации с коронавирусом. Президент снова призвал граждан быть максимально ответственными

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Игорь Додон провел в правительстве встречу с премьер-министром, со спикером парламента и с представителями учреждений, ответственных за разрешение кризиса, связанного с коронавирусом. Участники обсудили, какие меры предпринимаются в отношении троих заболевших граждан РМ, и что делается для недопущения распространения инфекции.

– С утра я попросил, чтобы были предприняты конкретные меры. Как результат, у нас есть решения о закрытии школ и детских садов, а также о приостановлении авиарейсов из Италии и из других стран, где обнаружены очаги коронавируса. На сегодняшнем заседании попросил найти решения для обнаружения дополнительных помещений, где пациентов, в случае необходимости, будут лечить должным образом. На этом этапе мест достаточно, но лучше, чтобы их было больше, но чтобы они в итоге не понадобились, – подчеркнул Додон.

Президент добавил, что приоритетами властей являются недопущение распространения вируса и быстрое выявление тех, кто приехал из Италии, но не находился в карантине, и кто не соблюдал рекомендации властей.

– К сожалению, три подтвержденных случая показывают нам, что есть реальная и большая проблема в том, что касается полного осознания некоторыми гражданами их обязанности строго соблюдать требования врачей для недопущения распространения вируса. Если уровень ответственности в ближайший период не вырастет, ни одна мера, какой бы хорошей она ни была, не сможет полностью сдержать распространение вируса. Вот почему еще раз призываю наших сограждан, которые приезжают из Италии, незамедлительно связаться с властями и обязательно соблюдать карантин. Это нужно для их безопасности, для безопасности их близких и, в целом, всех граждан, – подытожил президент.

Напомним, заболевшие коронавирусом женщина и мужчина, о которых стало известно сегодня, вернулись в страну 26 февраля и 1 марта соответственно. Всё это время они лечились самостоятельно.