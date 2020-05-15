Срочно! Зарегистрированы 192 новых случая коронавируса

Срочно! Зарегистрированы 192 новых случая коронавируса

Сегодня, 15 мая, в Молдове было зарегистрировано 192 новых случая коронавируса, 52 из которых – в Приднестровье. Число обработанных тестов составило 1344, из которых 1117 первичных и 227 повторных. 

Общее число зарегистрированных случаев достигло 5 745. Скончались еще 6 человек – 79-летняя жительница Кантемира, 50-летний мужчина из Резины и четверо жителей Кишинева: мужчины 59, 64 и 73 лет и 81-летняя женщина. Таким образом, количество летальных исходов составляет 202. 

2280 человек вылечились.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md