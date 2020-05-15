Срочно! Зарегистрированы 192 новых случая коронавируса

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Сегодня, 15 мая, в Молдове было зарегистрировано 192 новых случая коронавируса, 52 из которых – в Приднестровье. Число обработанных тестов составило 1344, из которых 1117 первичных и 227 повторных.

Общее число зарегистрированных случаев достигло 5 745. Скончались еще 6 человек – 79-летняя жительница Кантемира, 50-летний мужчина из Резины и четверо жителей Кишинева: мужчины 59, 64 и 73 лет и 81-летняя женщина. Таким образом, количество летальных исходов составляет 202.

2280 человек вылечились.

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