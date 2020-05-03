Срочно! Зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 3 мая, в Молдове были обработаны 368 проб на коронавирус. 69 из них оказались положительными.

Один случай был “завезен” в страну, остальные местные: 26 в Кишиневе, по 6 в Каушанах и Дубоссарах, по 4 в Дондюшанах и Яловенах, по 2 в Чадыр-Лунге и Комрате, по одному в Бельцах, Криулянах, Оргееве, Сынжерей, Штефан-Водэ. 14 новых случаев в Приднестровье.

В то же время, от осложнений, вызванных COVID-19, скончался еще один человек: 80-летняя женщина. У нее был ряд хронических заболеваний.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса на данный момент составляет 4121. 1382 человека вылечились, 125 скончались.

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