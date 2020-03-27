Срочно! Зарегистрировано 22 новых случая коронавируса. Общее число – 199

Срочно! Зарегистрировано 22 новых случая коронавируса. Общее число – 199

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения. 

4 случая – “завезены”: из Румынии, Великобритании, Российской Федерации и Франции. Остальные – местные. Их зарегистрировали в: Кишиневе, Сороках, Штефан-Водэ, Бельцах, Яловенах и Приднестровье.

В числе подтвержденных случаев 4 – у работников Республиканской клинической больницы. Всего в этом учреждении заболели уже 8 медицинских сотрудников. В остальных стратегических учреждениях на данный момент нет ни единого случая заражения среди персонала.

Общее число подтвержденных случаев в Молдове по состоянию на 17.00 27 марта составляет 199.

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