Срочно! Зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса

Срочно! Зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса

Сегодня в Молдове было подтверждено 159 новых случаев коронавируса, 54 из которых – в Приднестровье. Все случаи местные. Общее число сделанных сегодня тестов, первично и повторных, составляет 1051. 

Информацию представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 48 заболевших в Кишиневе, 14 в Бельцах, по 6 в Единцах и Кагуле, 5 в Чадыр-Лунге, 4 в Яловенах, 3 в Хынчештах, по 2 в Новых Аненах, Окнице, Сороках, Страшенах и Унгенах, по одному случаю в Бричанах, Каушанах, Дондюшанах, Криулянах, Фалештах, Резине, Рышканах, Сынжерей и Штефан-Водэ.

Скончались 182 человека. Вылечились 2069.

Общее число подтвержденных к этому часу случаев коронавируса в Молдове составляет 5154. Число активных случаев – 2903.

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